疫情急速升溫，許多民眾在海外的親朋好友寄回快篩試劑想提供協助，至今卻已有上萬劑被擋在海關，引起民怨。國民黨台北市議員王鴻薇就公布目前有開放便捷通關用品的清單，只見除了口罩算是防疫用品外，其餘項目包括衛生棉、保險套、隱形眼鏡等都跟防疫無關，讓王鴻薇傻眼說「指揮中心這一年都在睡覺嗎？」

王鴻薇昨（10）日在臉書表示，陳時中雖然說將開放個人進口自用快篩可以免申請，但卻沒有公布時間和數量，而若現在前往衛福部官網上查詢可以免申請、免2000元申請費的便捷通關用品，除了口罩外其他項目全都與防疫無關！

王鴻薇公布便捷通關項目，只見清單中有8種項目可免申請，分別是與防疫有關的醫用口罩，及與防疫無關的OK繃、液體OK繃、棉棒、衛生套（保險套）、衛生棉條、日拋隱形眼鏡、矯正鏡片，讓她忍不住說「指揮中心這一年都在睡覺嗎？」

王鴻薇指出，在口罩急缺的狀況下，指揮中心將口罩列入個人自用醫材進口的品項，每人在250片以下可以快速通關，但其他所有的防疫用品都不在開放之列，民眾只能被迫買比較貴的防疫醫材，怒批「這種急如星火的事，指揮中心還在『沈思中』！」