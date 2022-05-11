民進黨「蔡英文＆DPP」的Podcast頻道「耳朵出遊不出油」，新一集專訪擁有14萬訂閱的Youtuber焦慮主婦 Lia；她來自中國大連的新住民，節目中分享，自己曾因批評台灣的不足，被兒子回擊「你又不是台灣人」，所幸先生即時發聲，告訴兒子「媽媽未來也是台灣人」，才讓她釋懷。

焦慮主婦Lia此次接受專訪，除了向台灣社會傳遞新住民的聲音，也在節目中稱讚台灣的防疫，以及分享自己對「台灣認同」的獨到見解。

主持人謝子涵好奇，為什麼願意參加民進黨舉辦的徵文活動？焦慮主婦Lia說，過去的確會擔心被貼標籤，但現在理解台灣是個多元的國家，只要對新住民的生活有幫助的，她都願意嘗試。

焦慮主婦Lia也解釋，會叫「焦慮主婦」是她「最直白的呈現」。她也分享焦慮的來源，起初是因為要照顧孩子，身為人母的焦慮。隨著孩子成長，自己也從初為人母的焦慮，轉變成現在去追逐自我實現。對母親角色的心態有所改變，不只是為了不把壓力帶給孩子，更是為了要追求更好的自己。

至於，來台灣最不能適應的差異，焦慮主婦Lia說，過去文化差異造成的不便，現在看起來倒都是小事。她也強調，對於台灣的自由環境，已經像陽光、空氣、水一般的習慣。面對烏俄情勢，她坦言，現在的最大的焦慮是，她所熟悉、習慣並且喜愛的台灣的生活方式，會不會被改變。

對於經常被問，台灣人對她友不友善的問題，焦慮主婦Lia則說，很少有國家像台灣「這麼喜歡自我反省」。她也認為，融入一個社會，要靠自己努力，台灣已經做得很好。

焦慮主婦Lia也有一個頻道叫做「精神台灣人」，她則解釋，相較於肉體台灣人，自己生活在台灣，未來也會成為台灣人，自己已經是精神上的台灣人了。當她跟孩子談論政治、認同時，她說，兒子毫無疑問就是「自然台」。

談到台灣防疫，焦慮主婦Lia說，如果防疫有一塊金牌，台灣應該要有一塊。她認為，現在台灣人對疫情感到慌張，是因為之前防守得太好了。

她也特別提到，台灣不管政策是好、是壞，大家都會有意見，但其實這些討論過程、政府也能即時修正，都是非常寶貴的事情。

勇於參與台灣公共事務的焦慮主婦Lia 說，新住民其實不像過去大家認知般淒慘，她認為新住民族群也在轉變，最重要的是大家都是在台灣生活，未來都是台灣人，都是為了讓台灣更好，這也是她這次上節目想傳遞的聲音。

被問到，接下來有什麼計畫時，她則打趣地說，自己都是走一步算一步，「反正不會生第二胎。」