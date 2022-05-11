高雄今（11）日下起大雷雨，轟隆雷聲伴隨豪雨，不少民眾從睡夢中驚醒。高雄市長陳其邁表示，高雄市政府水情中心已三級開設，一些瞬間積水地區，早上8時水已經退去，至於易淹水地區也因有改善沒有積水，後續會再密切監控水情狀況。

陳其邁今在議會休息時受訪指出，氣象局發布豪雨特報，高雄市政府也3級開設，今天鼓山區3個小時，累積雨量達94毫米，有一些瞬間積水地區，如鼓山區鼓山三路、九如路、馬卡道路等，但8時水就退去，而像高雄流行音樂中心附近等易淹水地區，因有改善沒有積水，交通則逢上班時間有部分壅塞。

陳其邁說，這次屬於西南氣流引發的豪雨，雷雨胞現在大概在岡山一帶持續移動，將持續監測水情，請水利局檢查水閘門、路面積水等狀況，同時透過交通即時監測系統注意車流，也請警方協助指揮交通。

此外，關懷包得來速今日第一天上路，卻遇到大雨。陳其邁表示，昨天有事先掌握狀況因應，今天狀況大致良好，會持續來檢討調整。