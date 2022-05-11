香港政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌及其團隊進行研究，了解Omicron 變種病毒BA.2分別對接種不同疫苗人士的影響。結果發現接種三劑BNT人士中和抗體水平，較接種三針科興高，而感染後接種一劑者，抗體水平則較接種同款疫苗接種三劑人士高。

研究是於前年2月至去年11月進行，120名測試者共分為六組，其中未曾確診人士，分別曾經接種三針科興或三針BNT，或混打接種兩劑科興及一劑BNT。至於確診者則分為未曾接種疫苗、於康復後已接種一針科興、以及康復後一針BNT。在研究者接種最後一針疫苗3至5周後，以中和試驗法（PRNT）了解Omcrion BA.2變種病毒對不同人士中和抗體水平的影響。

結果顯示，曾受感染並接種一劑BNT的人士，血清中和抗體的幾何平均滴度（GMT）水平最高，達144.2，其次是接種三針BNT的人士，GMT水平達95.1。至於曾受感染並接種一針科興的人士，GMT水平為28.3，而接種三針科興人士GMT水平則為9.5。至於曾受感染，但未曾接種過疫苗的人士，GMT水平則為9。

報告指出，接種三針BNT人士，抵禦OmicronBA.2的抗體水平，高於已接種三針科興的人士。無論是接種科興抑或BNT，感染後接種一劑者，抗體水平亦較接種同款疫苗接種三針人士高。

研究亦顯示，未接種並感染的人士由於交叉中和抗體不足，會導致感染Omicron BA.2後感染Omicron BA.1的機會較高。