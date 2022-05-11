根據外媒報導，在烏克蘭境內又發現一架Mi-28攻擊直升機，是自俄烏以來第三架被確認擊落的Mi-28。烏克蘭軍方聲稱，這架Mi-28是在哈爾科夫郊區的Bobrivka上空被擊落的，飛行員是否倖存的消息還未知。

Ukraine shot down a Russian Mi-28 helicopter.😅😅 pic.twitter.com/5FTgiwLwOV — هاكان الأصفر (@sarihakann) May 10, 2022

Mi-28北約代號「浩劫」（Havoc），是一款可全天候飛行、雙人座、重武裝的攻擊直昇機，與美國AH-64阿帕契有類似的性能。是俄軍主要的攻擊直昇機，與另一款KA-52攻擊直昇機做作任務搭配。

根據圖片顯示，這架Mi-28註冊號為 RF-13654，它的駕駛艙與機身被完全摧毀，最有可能的情況是機尾被對空飛彈擊中，墜落到地面時機身一分為二。直升機的旋翼和葉片飛離數公尺。每個機翼下方的兩個用於單獨安裝武器系統或武器的掛載架已經分裂，與直升機分離。

❗️Kharkiv region, 92nd OMB named after ataman Ivan Sirko dropped the Russian Mi-28 "RF-13654" pic.twitter.com/HJSrZ3sRoZ — Brian 👨‍👦 (@brianmcarsales) May 10, 2022

地面上可以看到單獨的飛彈發射器和砲彈，以及發射反坦克飛彈的發射管。而Mi-28 的主要機砲則不見了，機砲應該是安裝在下巴上的 30 毫米希普諾夫2A42機炮（Shipunov 2A42），擁有250發子彈。

前兩架被確認擊落的Mi-28分別是在盧甘斯克（Luhansk）被可攜式防空飛彈MANPADS擊中機尾，以及在基輔郊區霍斯托梅爾（Hostomel）被發現。

Mi-28戰鬥直升機

Mi-28多年來經常在國際間舉行的武器裝備展中出現，成為俄製新世代武器裝備的代表之一，但因蘇聯解體後經費不足因此無法大量購買。目前已知在俄羅斯服役中的Mi-28有78架。