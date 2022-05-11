苗栗縣三義鄉今天4月13日參與行政院環保署「低碳永續家園評等推動計畫」，5月4日正式取得鄉鎮市層級最高等級「銀級」認證，成為全台第20個取得銀級的鄉鎮市，也是苗栗縣第1個取得銀級的鄉鎮市。

認證指標，有推動綠能節電、生態綠化、資源循環、綠色運輸、低碳生活、永續經營等6大面向。苗栗縣政府環保局表示，三義鄉公所在推動綠能節電方面，透過LED節能路燈汰換計畫全面汰換鄉內傳統路燈，並推廣民眾再生能源設置，目前計有55處公私場域設置太陽能光電系統。

在綠色運輸方面，辦理三義慢城幸福巴士，設置4條接駁路線，以供民眾、遊客搭乘，有效提升公共運輸使用率；在資源循環方面，利用黑水虻幼蟲處理廚餘，平均一公克黑水虻幼蟲，可處理近15公斤的廚餘，除縮短製肥時間，亦對環境友善。

環保局指出，未來將持續輔導村里社區、鄉鎮市參與低碳永續家園認證評等工作，目前統計全縣已輔導3個村里、與1個鄉鎮市取得低碳「銀級」認證；4個鄉鎮市與34個村里取得「銅級」認證。

苗栗縣政府環保局局長陳華盛表示，面對2050淨零碳排的趨勢，環保局將持續推動村里社區及鄉鎮市低碳永續認證工作，減碳需要政府、地方公所及民眾共同努力，讓低碳永續「主流化」，而淨零轉型是一個跨世代、跨領域的大工程，希望全民共同努力，以達成淨零的願景。