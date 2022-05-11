電子紙供應商E Ink元太宣布，即日至12日於美國聖荷西舉行的2022年SID顯示周 （Society of Information Display’s Display Week 2022）展會亮相最新電子紙技術與應用。今年元太於SID展出多項新技術，包括創新電子紙薄膜技術E Ink JustTint可調節透光度的電子紙薄膜，從透明切換至不透明的顯示功能，適合應用於對隱私與遮光具有需求的解決方案，同時，超低耗電的電子紙可減少碳排。除展示導入於車用與交通的智慧電子紙看板外，亦展示應用於BMW iX Flow概念車款表面的動態與智慧顯示的電子紙技術E Ink Prism。

新世代三大彩色電子紙也同步亮相，專為零售領域打造的E Ink Spectra 3100 Plus 五色電子紙，可實現永續數位閱讀的全彩電子紙E Ink Gallery 3，新世代彩色印刷電子紙E Ink Kaleido 3。新款前光技術E Ink ComfortGaze，提供藍光安全閱讀體驗。智慧醫療照護解決方案以全裝置互聯概念，展示訊息可相互串聯的醫療照護資訊看板、電子紙筆記本與病患照護看板等。

元太於全球領先的創新顯示技術活動中，展示持續精進的彩色與新世代電子紙技術，體現讓顯示表面具備智慧與永續的價值。若以全球3,000萬個10吋電子廣告牌計算，持續使用5年時間，電子紙廣告牌與LCD廣告牌使用的電力消耗相比，可減少1萬2千倍的二氧化碳排放量。具低碳、動態顯示、類紙質感的電子紙廣告牌和一次性使用的印刷紙張相比，則可減少6萬倍的二氧化碳排放量。