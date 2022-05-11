患者治療快完成之際，在核磁共振檢查發現肝臟新長出一顆約2公分的轉移性腫瘤，經過再次穿刺切片，病理報告依舊是轉移性的小細胞肺癌，胸腔內科醫師許人文幫患者安排自費射頻燒灼術，成功將肝臟癌細胞消滅！（烏日林新醫院提供／馮惠宜台中傳真）

菸齡超過10年的台中68歲的樓先生因久咳不癒到烏日林新醫院接受檢查，訝然發現肺部腫瘤轉移至氣管、淋巴，已是小細胞肺癌第4期，他選擇相信醫師持續接受放化療，期間雖然再發現肝轉移仍不放棄，經3個月奮戰，如今竟然影像學檢查都看不到癌細胞，日前回診，也開心與醫師合照，感謝醫療團隊在疫情中讓他抗癌成功、迎向新生。

烏日林新醫院胸腔內科醫師許人文表示，小細胞肺癌有癌王之稱，但隨醫學進步，已經有很多臨床病例成功逆轉勝；樓先生到該院經胸部X光檢查，發現右中肺有一顆像雞蛋大小約4公分的腫瘤；再經電腦斷層掃描檢查，清楚顯示腫瘤已轉移至右側肺門和氣管周圍，以及縱膈腔一整片的淋巴結，在他的兩側肺部也密佈許多顆疑似轉移的毛玻璃結節，經診斷為小細胞肺癌第四期末期。

得知罹患肺癌末期的樓先生，克服對死亡的恐懼，選擇相信醫師與專業醫療團隊，前後共接受了15次的化學藥物治療，30次的縱膈腔淋巴腺放射線治療療程。在多次的化療期間，白血球、血小板狂降，面臨敗血症的威脅；且在在即將完成治療時，訝然發現肝臟竟新長出一顆約2公分的轉移性腫瘤，經過再次穿刺切片，病理報告依舊是轉移性的小細胞肺癌。

許人文表示，當下仍鼓勵樓先生繼續積極接受治療，不要放棄任何一絲希望，幫患者安排自費射頻燒灼術，終於將肝臟裡的癌細胞消滅殆盡。經過3個月，再次幫樓先生安排全身正子電腦斷層攝影，竟然完全看不到任何的癌細胞，樓先生日前回診，開心和主治醫師許人文合照，也感謝醫療團隊專業治療，十分慶幸有堅持下去。

許人文也呼籲，疫情肆虐，許多人因疫情延遲就醫，或是不敢上醫院求診而延誤了黃金治療期，繼而演變為嚴重症狀的肺癌，這都將導致肺癌死亡率更為增加，建議患者仍需按時就醫才不會延誤病情，錯過最好的治療時機。