解放軍的直-10「霹靂火」攻擊直升機似乎首度進入台灣的防空識別區，並越過台灣海峽中線。

直-10武裝直升機

據《動力》（The Drive）網10日報導，直-10的這項行動顯示，中方又有新型軍備侵擾台灣防識區。此外，這也指出，台海周圍的直升機部隊日益重要，其中包括規模龐大，戰略定位在於支援未來台海行動，甚至可能攻台的中方直升機基地。

據台灣國防部說，10日除了直-10外，還有兩架卡（Ka）-28「蝸牛」（Helix）反潛作戰直升機從至少1艘軍艦上起飛後，在台灣防識區的西南角飛行。目前還不清楚，這架直-10是否和那兩架卡-28協同行動。據台灣國防部說，中方軍機越過海峽中線並不常見，上次類似事件發生在2020年9月19日。

當時美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）訪台，中方出動了殲-16，殲-10和殲-11戰機。而比較常見的，就是中方軍機會在海峽中線附近飛行，並侵擾台灣西南防識區。而值得一提的，就是台灣劃設的防識區不僅涵蓋整個台灣海峽，還包括中方部分地區。

分析指出，解放軍直-10出任務，可能像2020年9月19日般，有特別的誘因。例如，美國說，10日當天提康德羅加級（Ticonderoga-class）飛彈巡洋艦「皇家港」號（USS Port Royal，CG 73）遵守國際法，例行穿越台灣海峽，通過國際水域。據說這是自2020年初以來，美國海軍巡洋艦首度通過相關水域。

儘管目前並沒有資訊證實，這架直-10究竟是從哪裡起飛，但分析認為，種種跡象強烈顯示，它可能是從福建省東南沿海的漳浦縣大型軍用直升機場起飛的。