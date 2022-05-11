北京政府為了抵銷嚴格防疫封鎖帶來的負面衝擊，正試圖推動一系列經濟刺激計畫，承諾將提供4.5兆人民幣的一系列額外政府支出和減稅措施，但美國財經媒體分析2大關鍵，直言不要指望大陸的刺激措施能拯救全球經濟。

根據美國財經媒體報導，回顧北京政府在2008年金融危機時，曾推出高達4兆人民幣的一系列財政計畫，相關行動除了振興國內經濟，也提振全球主要企業以及澳洲、巴西等貿易夥伴，在2016年北京政府也同樣利用財政支出來重振房市。

報導提及，北京政府新一輪的經濟刺激計畫，不太可能對扭轉全球經濟放緩有多大作用，主因在於大陸現今的經濟規模是當時的2倍多，佔全球產值的18％以上，為了避免留下債務和創紀錄的企業違約，不可能像2008年祭出一樣規模的刺激。

此外，與2008年不同的一點，則是大陸嚴格封鎖力對抗疫情，並且不利用房地產業來提振經濟。大陸經濟衰退將進一步拖累全球經濟。

北京大學國家發展研究院經濟學副教授徐建國說，疫情對大陸經濟活動的影響主要來自封城和交通限制等防疫措施的實施，今年受到疫情波及的人口多達1.6億人，造成的經濟損失高達2.28兆美元。

大陸人民銀行貨幣政策委員會委員王一鳴則說，大陸經濟發展潛力足、空間大、韌性強等長期優良的基本面沒有變，不過短期經濟受疫情等影響仍有挑戰，在新一輪經濟刺激政策下，力拚第2季經濟成長率重返5%以上，為全年實現5.5%目標奠定基礎。