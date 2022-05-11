今年5月6日母親節前夕，創世基金會苗栗院工作人員，來到植物人年逾80歲周姓老婦人家中，獻上康乃馨感恩花束，祝福母親節愉快。

周婦去年因腦中風成為植物人，家中的照護與生計，全由陳姓媳婦一肩扛起，她說，過去婆婆待她如親生女兒，照顧家人從不喊累，現在換她來守護婆婆。

周婦年輕起就是全家的支柱，扛起照顧全家的責任，年紀大之後也未能享福，大兒子因工作受傷行動不便，小兒子也因罹患帕金森氏症，身體逐漸退化需要人照護。

她勞苦一生，去年中風倒下後，媳婦心疼不捨，毫無怨言接下持家重任，為能給婆婆良好的照護，陳姓媳婦申請創世苗栗院到宅服務，向護理師學習原床泡澡及照護技巧，儘管照顧與經濟的壓力龐大，看到婆婆的體況逐漸改善，心中感到十分寬慰。

創世苗栗院陳綠蓉院長表示，苗栗18鄉鎮中，創世到宅服務80位植物人，給予植物人家庭支持。根據創世統計，64％的主要照顧及承擔責任者為女性，這群溫柔鬥士，在困境中挺身而出，展現無比的堅毅。