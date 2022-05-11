教育部國教署與行政院中部聯合服務中心合作，共同補助南投縣政府辦理「偏遠地區學校產業參訪活動計畫」，結合當地文化推展，提供偏鄉學生更多元的職業試探及興趣探索機會，以多元有趣的方式，推動技職教育的發展。

教育部國教署表示，這次計畫共有南投縣8所國中參與，依區域特色產業規劃參訪行程，包括：汽車服務廠、自行車工廠、AI智慧機器人自造基地、味噌釀造文化館、紙寮、茶廠及蛋捲烘焙王國等地點，讓學生在真實情境中操作與學習，透過實地參訪體驗活動瞭解不同職場特色，建立正確的職業價值觀，以利未來生涯發展與進路選擇參考。

參與學生分享心得，參訪味噌釀造文化館後才知道味噌的歷史、製作過程等事項，原來做一瓶味噌很辛苦，而且不一定會成功;手做味噌也很有趣，從沒有想過會有機會嘗試，相當有成就感。

教育部國教署指出，透過體驗學習與實作方式，提供國中、小教育更多職業試探的機會，探索自己未來的職業取向，也進一步讓技職教育向下扎根，落實適性揚才與多元試探的理念。