伺服器機殼廠勤誠（8210）4月合併營收5.2億元，累計前4月營收為26.1億元，年增1.1％，維持歷年同期新高。勤誠表示，昆山廠因中國封控措施停工，影響4月營收表現，整體來看，訂單需求仍暢旺，5月起將加班趕工，滿足客戶需求，力拚全年營收續創新高。

勤誠指出，自3月底以來，中國大陸南方城市陸續執行封控措施，以防堵疫情擴散，昆山工廠於4月2日起配合當地政府管制停工，停工期間公司積極調度中國東莞廠及台灣嘉義廠，以及現有庫存做因應，但受原物料供應及物流運送等衝擊，整體出貨仍造成影響，部分訂單將遞延出貨，目前整體在手訂單及業務接單狀況不受影響，訂單展望仍相當健康。

勤誠昆山廠已於4月25日起符合當地規範進行閉環式生產，並於9日全數復工，物流運送也逐漸回歸正常運作，公司正密切與客戶討論訂單出貨調配，預期整體狀況可逐步回穩。

未來，勤誠將積極拉升嘉義廠生產出貨比重，並對供應鏈可能面臨之影響重新進行評估及安排，積極應對外部挑戰。

勤誠指出，從雲端產業需求面來看，整體上相當正向樂觀，雲端服務支出持續成長，也帶動伺服器出貨，目前客戶訂單需求強勁，隨工廠復工，5月起將加班趕交貨，加上物流運輸逐步恢復，預期下個月營收回溫，今年業績有望續拚新高。