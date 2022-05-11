今年元月發生在南投縣埔里鎮臥龍洞古道離奇3屍命案，民眾在古道邊坡發現范姜姓男子遺體後，與范姜同行的情侶檔郭姓男子、王姓女子，也在距范姜約200公尺的樹林內被發現遺體；這起離奇的3屍命案，經檢警經過5個多月的調查，今確定無他殺嫌疑，全案簽結。
臥龍洞古道離奇命案因3人死因類似，讓整起案情更顯撲朔迷離，據法醫解剖和警方調查結果，范姜范姜子曾於案發前2日曾獨自到7-11買酒，雖然毒藥物檢驗出生前飲酒有合併鎮靜安眠藥使用，但酒精濃度為達上失理智或無意識的程度。
而其所使用的安眠調Zolpidem（佐沛眠）儘管濃度超出一般治療劑量，但臨床上沒有明確中毒或致死劑量的紀錄，而３人都沒有罹患致命疾病，使用酒精合併安眠藥只有更強化鎮靜的效果，３名死者確死因都是以繩索縊頸，呼吸道壓迫後致肺臟氣腫變化，終因缺氧死亡。
檢方調查也發現，范姜男口中所含菸蒂、指甲都為范姜男所有，沒有其他人的DNA，其所著衣物也沒有擦損或殘留大量土壤，因此排除范姜男有他殺可能，全案近日調查簽結，確定無他殺嫌疑，亦無教唆或幫助他人自殺之嫌疑。
據了解，郭、王2人已經交往10餘年，在埔里地區販售多肉植物，與范姜男合租熟識，檢警原查出雙方曾有債務糾紛，懷疑可能是債務關係引發殺機，而當時王女母親交付一封信，指出會造成3人命案的始作俑者就是范姜男的前女友，還說「要妳一輩子良心不安」，如今這起案件都在檢方調查完畢後，隨著３人入土為安，畫下句點。
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