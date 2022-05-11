本土疫情昨日飆破5萬例，有網友爆料指出，北市某牙醫2天就有4名牙助確診，牙醫卻要求牙助繼續上班，扯的是還真有2名確診牙助上班，而原PO朋友拒絕上班後，隔天就收到裁員訊息，讓網友看傻眼「為那天看診的病人默哀！」

這名網友日前在臉書「爆料公社二社」表示，朋友在台北市某牙醫診所上班，含原PO朋友在內，總共有5名牙醫助理，5月4日A同事請假去PCR，5月5日B同事快篩陽性，緊急通知診所的大家，但當天診所仍正常營業，沒有消毒。

原PO表示，5日同事C跟D也快篩陽性，5日、6日陸續收到PCR陽性確診的報告，該診所短短2天就4名牙助染疫，只剩朋友還沒確診，牙醫仍要她繼續上班，不過原PO朋友果斷請假，原因是她隱約也有不舒服症狀，加上診所在4名牙助確診後，都沒有消毒過。

原PO說，牙醫看到他朋友請假後，竟要求3名染疫的牙助6日上班，最奇葩的是還有2位確診牙助同意去上班！讓原PO傻眼，直呼無法想像在沒有窗戶的診間，病人嘴巴張得開開，結果旁邊牙助就是確診者，「病人作何感想？」

原PO說，他朋友在請假隔天就收到被裁員的訊息，扯的是6日當天2名助理還真的去上班了，「為那天看診的病人默哀，願你們一切安好！」