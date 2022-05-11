本土個案昨新增5萬0780例，前台大醫院感染科醫師林氏璧認為，確診數字、PCR採檢陽性率已無法反應疫情真實狀況，建議各縣市可監測感染狀況及醫療體制2指標，並參考日本東京建立疫情網站模式，最後他也呼籲民眾減少到醫院的機率，盼中央及地方降低醫護的負擔。

林氏璧今（11）日於個人臉書粉專分析，檯面上確診數字已不能反應真實流行狀況，因PCR採檢量能及快篩，顯然都已到瓶頸，再加上倡導快篩陽性才能做PCR，這會大大拉高陽性率，和國外陽性率增加的意義不同，所以PCR陽性率也無法參考。

對於何時才會到疫情高點，林氏璧指出，應該要有更多其他的監測指標用以觀察，他建議各縣市可監測感染狀況及醫療提供體制2指標，若可行，可以單日新增及7日平均呈現，畫成圖表會一目瞭然，可參考東京疫情網站，並點名唐鳳政委協助出手。

林氏璧提供3個感染狀況及8個醫療體制，感染狀況為新增感染者數中，60歲以上染疫比例、累積無症狀／輕症／中症／重症的比例／已康復人數、居家照護專線的諮詢次數。

醫療體制如PCR每日篩檢量和陽性率、打119須送急診件數、居家照護，居家隔離人數、加強版檢疫所或防疫旅館人數／總量、急診來診量、入院患者數／新冠專責病床總量、重症患者數／新冠重症病床總量、符合用藥資格者在5天內給藥的比例，及每日更新60歲以上打一劑、兩劑和三劑的比例。

最後，林氏璧呼籲，即將迎向Omicron高峰，沒事不要到醫院增加前線的麻煩，中央和地方也該想盡辦法減輕醫護人員負擔，聽到台大醫院智慧醫療中心副主任李建璋說，急診同仁要花很多時間在行政通報上，處理文件的時間可能比看病人的時間還長，再加上現在有許多人為了請假及保險給付，到醫院開診斷書、做PCR，「覺得很荒謬」，即將到高峰，中重症要開始明顯增加了，不能讓前線人員癱瘓在這些行政文書工作了。