新北市新店區昨（10日）晚7時許發生墜樓意外，1名15歲國中3年級男學生有發燒症狀，吃下感冒藥後，疑似失足從10樓墜落，送醫不治。經醫院替少年進行PCR核酸檢測，稍早檢驗結果出爐，為陰性。

警消昨晚間7時許獲報，新店區某社區大樓中庭發生民眾墜樓案件，救護人員到場見傷者口鼻出血，已無呼吸心跳，遂立即給予CPR並送醫急救，但送醫不治。

據少年父親向警方表示，他與兒子在此社區租屋同住，昨發現兒子有發燒症狀，快篩陰性反應，為求保險仍去做PCR檢測，他沒想到讓孩子在家中休息，竟發生意外。

警方封鎖現場並由鑑識人員採證，未發現外力介入跡象，初步研判少年疑是發燒吃感冒退燒藥後意識模糊，當時父親又不在場，導致意外墜樓。稍早，院方公布死者PCR結果確定為陰性，詳細死因仍待釐清。

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