大陸氣質女星高圓圓，2012年因拍攝電影《搜索》而與小5歲男星趙又廷相識相戀，並在2014年宣佈結婚，而高圓圓婚後雖大量減少工作量，幾乎將心思都放在孩子與家庭身上，仍不忘透過社群媒體與粉絲們互動。近日她便曬出多張街拍照分享好心情，卻被眼尖的網友發現她身上穿的是多年前的舊衣，意外引發話題。

高圓圓近日在個人微博上增加一個「GOO-TD」的Hashtag為自己的穿搭做紀錄，9日她便PO文表示「北京的風，不負春日」並曬出多張街拍，只見高圓圓身上穿著一件黑色的深V上衣搭配綠色百褶裙及長靴，即使風大到臉被頭髮遮住，依然擋不了鮮紅的唇色與開心的笑容。

而網友們看到照片後也立即發現高圓圓疑似「舊衣新穿」，7年前來台觀光時就曾穿過同一件平價百褶裙，當時的她上半身搭配一件黑色的高領衣，再加上白色球鞋，看起來隨興又不失女人味，而這次則是看起來相當知性，別有一番風味。

另外，高圓圓纖細的好身材也與當年如出一轍，令網友忍不住大讚「當年我就是看她穿才跟著買」、「身材真是一點都沒變」、「一整個愛住」、「人都沒變」、「姊姊好美」、「永遠相信姊姊的穿衣搭配」、「震驚！這條百褶裙美圓竟然穿7年」、「美到極致」、「美麗依舊」、「女神的療癒系笑容」。

高圓圓近日曬出穿搭照被網友發現是7年前的舊衣。（圖／微博）

高圓圓近日曬出穿搭照被網友發現是7年前的舊衣。（圖／微博）