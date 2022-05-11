大甲警分局長吳燕山，日前到銀行頒發致贈感謝狀及禮品等。(警方提供)

台中市1名66歲的鄭姓婦人，日前接到詐騙集團電話，說兒子因欠債遭綁架，需要贖金救人，電話那頭還有兒子求救聲；她一時信以為真焦急萬分，依照指示到銀行稱要修繕房屋並要提領帳戶內新臺幣160萬元。行員發現鄭女手一直發抖，保持高警覺性，旋請轄區派出所前來協助，即時解除一場騙財危機成功阻詐。

大甲警分局大甲派出所，日前接獲彰化銀行大甲分行報案，稱有民眾疑遭詐騙，警員謝瑋哲、林明嘉獲報馳赴現場瞭解，原來鄭姓婦女當天中午接獲不明來電，對方表示她的兒子因欠債而被綁架，要求支付贖金救人，否則後果很難想像，並指示去銀行臨櫃取款時要說「修繕房屋」，且不能隨便掛電話。

婦人因擔心兒子安危，神情緊張手一直發抖，在行員以「紙條溝通」關懷下，才告知其實係接到電話稱兒子遭歹徒綁票，要從帳戶中領出新台幣160萬元交給歹徒以求釋放兒子；所幸行員細心詢問，員警即時到場，一眼識破是詐騙電話並夥同行員合力安撫勸說，並幫忙連繫確保兒子平安後，婦人才放下心中大石連忙向行員及員警道謝。

行員及員警聯手保住鄭姓婦人苦心積蓄，為表彰行員的機警，大甲警分局長吳燕山日前到銀行頒發致贈感謝狀及禮品等，也肯定員警同仁平時利用巡邏時間與轄內金融機構行員進行反詐騙宣導並建立通報機制隨即協助攔阻；感謝行員替民眾看住荷包，有效防止詐騙事件的發生，讓人民安心。

吳燕山強調，彰化銀行大甲分行行員機警通報並透過紙條對話關懷與員警聯繫求證，成功阻詐，充分展現警民合作，也替這名護子心切的媽媽，守住這筆血汗錢；呼籲民眾如接獲以「＋」開頭的跨境號碼來電或疑似(假)綁架案件的電話應提高警覺，保持冷靜並報警、或打165反詐騙電話查證，一起守護財產安全。