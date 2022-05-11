有芭樂農一早到田裡時，驚見鄰田冒出大量馬陸爬滿在地上和水溝邊。（張毓翎攝）

有芭樂農一早到田裡時，驚見鄰田冒出大量馬陸爬滿在地上和水溝邊。（張毓翎攝）

台南後壁安溪寮有芭樂農今天一早到田裡時，驚見鄰田冒出大量黑色蟲子，仔細一瞧赫然發現原來是馬陸，密密麻麻爬滿在地上和水溝邊，數量多到令人看得頭皮發麻，路過民眾不小心踩到趕緊跳開，直喊「超噁心」。

呂姓果農餘悸猶存地說，今天早上6點和家人到田裡將芭樂套袋時，看到鄰近種植綠肥的田區，竟冒出成群黑色的蟲子到處蠕動，走近一瞧發現居然是馬陸，由於以往幾乎不曾看到這麼多的馬陸出現在這區域，因此猜想「該不會有什麼意象，即將發生…」

呂姓果農說，栽種綠肥的田地，通常都會經翻耕鬆土，因此馬陸比較喜歡躲在裡面，而今天一早6點後壁有下雨，可能馬陸怕淹水，才從田裡爬到外面，但奇怪的是，上個月底有一天上午雨勢更大，附近地區還降下冰雹，那天一早也來田裡整理果樹，卻沒看到這種怪現象。

不過他提到，馬陸本身無害，也不會影響鄰近作物生長等，不需要撲殺，等下雨過後，牠們可能就回到土裡，只是看到一次大量出現，覺得真的很恐怖。