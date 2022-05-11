(圖說：集保結算所呼籲，因應疫情，投資人可多利用網際網路查詢集保資料。圖／集保結算所提供。)集保結算所11日表示，為使查詢管道更為多元、便利，積極優化「投資人集保資料查詢系統」，提供民眾免臨櫃、24小時透過網路申請查詢本人、未成年子女及過世親人之集中保管標的資料。民眾只要持有自然人憑證、21家銀行之晶片金融卡、證券商下單憑證，即可透過電腦上網連結至「投資人集保資料查詢系統」，查詢以ID歸戶之集中保管標的資料。民眾也可下載行動自然人憑證APP，至內政部網站完成註冊，並綁定手機或平板，以掃臉、按指紋完成身分辨識後即可申請查詢。除本人資料，民眾亦可透過此系統查詢未成年子女資料，登入系統直接連結至國發會MyData平台，申請內政部之親屬關係資料並提供集保結算所，經確認法律關係後即完成申請；另繼承人若欲查詢過世親人資料，則可先至內政部網站申請電子戶籍謄本或繼承案件戶籍謄本，再上傳至查詢系統作為證明文件，經確認無誤後即完成申請，相當快速與便捷。集保結算所朱漢強總經理表示，近期新冠疫情嚴峻，呼籲有查詢需求的民眾，盡量以網路取代馬路，於線上完成申請及繳費後，即可下載查詢結果報表，免出門奔波，且查詢費用亦較為低廉，請民眾善加利用網路查詢方式，以降低出門染疫風險。