有美魔女封號的資深媒體人呂文婉，是各大談話性節目的熟面孔，經常透過社群跟網友們分享生活點滴與心情，日前曬出一張身材崩壞照，只見她的肚子擠出三層肥肉，忍不住驚呼：「你們瞧瞧那圈有多可怕」，立刻引起網友議論。

呂文婉在臉書社曬出體態崩壞照，照片中她穿著短版上衣做運動，沒想到一彎腰肚子立刻掉出三層肉，就連手臂也胖到變形，飄出濃濃大嬸味，她坦承年過50後代謝變很差，加上工作忙碌三餐不正常，有時一天只吃一餐或喝一杯珍奶，疫情期間也不敢去健身房運動，不知不覺就胖到55公斤以上，她回憶起有次跟贊助商借衣服，胖到整個擠不進去，拉鍊一拉還卡到肉，上節目還被製作人調侃「文婉姐妳肚子肉變形了！坐挺吸氣」，讓她一度相當崩潰。

呂文婉曬出體態崩壞照，自嘲肥肉像「土石流一樣流出來」。（呂文婉get in TOUCH臉書）

眼見暴肥照引起討論，呂文婉強調絕對零Ｐ圖，表示最瘦時還穿的下童裝，無奈變肉後衣服越穿越寬，否則穿太緊肉就會從內衣肩帶、褲頭像土石流般流出來、連自己都覺得嚇人、不過近來瘦身成功，立刻曬出對比照雪恥，只見兩個月瘦5公斤的她，身穿黑色小可愛及牛仔短褲，露出雪白纖腰及若隱若現的馬甲線，再度搖身一變成為身材人人稱羨的美魔女。

瘦身有成的她不忘向正在減重的人喊話：「女人不管年紀多少，只要維持好體態，一樣可以很美麗，像我現在可以大方穿回貼身洋裝，盡情秀好身材，如果我可以做到，相信大家也可以」。