洪姓及張姓女子在2017年受託，照顧林姓夫妻3個月大的女嬰，不料女嬰卻突然死亡，檢方起訴指控，2名保母涉犯業務過失致死罪，但一審及二審佐以相關證據，認為死亡原因有高度可能性是屬「嬰兒猝死症」，判2人無罪，檢提上訴，最高法院駁回確定。

檢方起訴指控，洪女是領有中華民國保母人員技術士證之人、張女領有北市第三社區保母系統系統保母證之人，都是從事照顧嬰幼兒業務，她們共同在2017年8月1日接受林姓夫妻委託，擔任保母，負責週一至週五上午8時30分至下午6時30分照顧女嬰。

檢方指控，2017年9月13日上午洪女將女嬰抱至主臥室床上睡覺後，未隨時查看女嬰睡眠情形有無異狀，張女騎乘機車外出購物，等到洪女查覺女嬰嘴唇發紫而無心跳呼吸，雖即撥打119緊急報案專線，並依救護人員電話中指示為施作CPR並緊急送醫，但女嬰仍死亡。

台北地方法院一審及台灣高等法院二審審酌卷內各項證據資料，認女嬰死因有高度之可能性係屬「嬰兒猝死症」，即不明原因所導致之自然死亡，此一猝死結果洪女及張女並無預見可能，判2人無罪，最高法院駁回檢方上訴確定。