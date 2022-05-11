多家廠商申請唾液快篩都鎩羽而歸，僅福又達火速通關。（林奕華提供）

唾液快篩進口審查爭議 國民黨團轟：有關係就是沒關係？

福又達公司進口韓國製「福吉美」（Gmate）唾液快篩，4月15日送件，兩周內火速獲得衛福部核准，福又達創辦人陳燦堅正是高端疫苗總經理，也讓外界譁然「又是高端」。國民黨立委林奕華今天透露，去年有3至4間廠商，同樣申請要進口韓國Gmate唾液快篩，卻都被衛福部打槍，今年衛福部甚至幫福又達進行百人試驗。

林奕華說，衛福部長陳時中4月22日被記者問到唾液快篩問題，陳時中當時也稱沒人送件，但實際上，從去年6月開始，各家業者就已經送了40件，都因資料不齊全結案，陳時中為什麼要掩蓋去年有這麼多廠商申請事實？且從各廠牌來看，就算把大陸品牌拿掉，光是韓國品牌就有11次，還有不乏美國、英國、加拿大等國產的唾液快篩，全部都說資料不齊全結案。

林奕華口頭問過衛福部，福又達申請的這支韓國製Gmate唾液快篩，去年應有大約3至4件，全部都被衛福部打槍，今年福又達卻能在兩周內快速通關，且衛福部還協助福又達與長庚醫院合作進行百人測試。

然而弔詭的是，衛福部提供給國民黨立院黨團的說明中，並未提到這場百人試驗的結果，反而是強調通過的理由是因為今年2月Gmate取得澳洲EUA，在澳洲核准上市，並強調澳洲標準與我國一致。林奕華質疑，這場試驗的結果究竟如何？為什麼直接拿澳洲EUA結果來取代？

此外，根據藥品查驗中心的要求，廠商還需提供「出產國許可製售證明」，林奕華指出，Gmate至今都還沒取得韓國本土的「出產國許可製售證明」，這也是為什麼其他業者無法申請通過的原因，因為沒辦法取得這項證明，那為什麼福又達不必提出這項證明，只需要提出澳洲的EUA就能通過？

國民黨立委林德福認為，檢調應該也要主動介入調查有無圖利，這次唾液快篩三千萬劑，可能比高端疫苗五百萬劑賺更多，是不是跟綠營有關係就會開綠色通道？綠色通道一開，一切都沒問題？

國民黨團總召曾銘宗也透露，陳時中之前預告七月疫情會降級，根據醫療團體所提供的消息，因為七月陳時中就要落跑了，就要去選市長了，現在疫情嚴峻，陳時中還在跑攤，就是在為選舉鋪路。