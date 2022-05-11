大陸《環球時報》11日報導 ，在中國和索羅門群島正式簽署政府間安全合作框架協定後，美國白宮國安會議印太事務協調官坎貝爾當地時間9日表示，美國將很快宣布一項打擊太平洋地區「非法捕撈」計畫，旨在抗衡中國日益增長的影響力。華東師範大學亞太研究中心執行主任陳弘表示，炒作所謂「非法捕撈」問題的背後，是美國試圖利用各種各樣的藉口，阻撓中國和太平洋島國的合作，同時也是打壓中國在太平洋地區合理合法存在和經濟利益。

報導稱，對於坎貝爾提出「非法捕撈」問題，亞太問題專家陳弘認為，炒作這一問題主要有兩種途徑：一種是按照本國的定義來界定什麼是合法什麼是非法，放大和歪曲個別中國漁船因洋流等原因無意越界的情況，以挑撥部分尚未與中國達成漁業互惠合作協定的太平洋島國的對華關係；另一種則是炒作自然保護問題，宣稱中國漁船過度捕撈，抹黑中國。

陳弘指出，坎貝爾挑起所謂「非法捕撈」問題，本質是美澳等個別國家想以漁業為切入點，試圖阻撓和遏制中國與太平洋島國的正常合作。

據報導，此前，針對美方多次以所謂「非法捕撈」之說攻擊中國，中國外交部發言人回應稱，中方是負責任漁業國家，積極會同國際社會嚴厲打擊非法、不報告和不受管制（IUU）的漁業活動，對遠洋漁船違規違法行為「零容忍」，實行嚴格的遠洋漁業監管，加強國際合作，在共同打擊非法捕魚和促進漁業資源可持續發展等方面作了大量卓有成效的工作。

9日，坎貝爾還稱，美國將通過與歐洲「史無前例」的結盟以及與亞洲國家加強接觸來糾正該國過去在該地區的錯誤。坎貝爾發表此番言論恰逢美國總統拜登將於5月12日至13日在華府主持召開美國-東協特別峰會前夕。《南華早報》認為，此次峰會是華府為推進「印太戰略」做出的廣泛努力之一，這一戰略強調建立聯盟、軍事威懾和加強美國在東南亞的存在，以應對中國日益增長的地區和全球影響力。中國外交部發言人此前曾就上述峰會強調，亞太是合作發展的熱土，不是大國博弈的「棋盤」。東協國家是促進地區發展繁榮的「棋手」，不是地緣爭奪的「棋子」。