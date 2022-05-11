近日我國新冠肺炎疫情本土延燒，且據農委會掌握，至今全國各地批發市場已累積逾800人確診，外界擔心影響批發市場量能，農委會主委陳吉仲強調，從4月17日起傳出首名確者至今，至5月8日軬止每蔬果交易量維持1444至2385公噸，且上周果菜市場價格較先前好，目前也有部分確診人員解隔，市場可維持正常交易。

立法院經濟委員今天邀請陳吉仲等就「北農啟動六大防疫措施及精進全台果菜批發市場防疫作為」專案報告。

立委陳亭妃詢問，自己提出快篩，會不會有黑數？而環南市場甚至要求承銷人現場快篩採檢，北農有要比照嗎？陳吉仲坦言，「不排除」，但應該是少數的少數，如果違反相關規定，恐怕會傷害市場的運作，但至今交易人數沒有減少、交易量沒有明顯減少。

疾管署副署長莊人祥說，如果在家裡先執行快篩的話，可以在快篩上寫上名字、日期、照相後為證。

立委謝衣鳳表示，雖然目前北農疫情看起來似乎趨緩，但是否可能是黑數沒有爆出來所導致？莊人祥說，目前北農的疫情看起來是有往下降，目前的防疫措施還是可以揪出沒有誠實申報的這些人，可在快篩後照相、並寫名字日期紀錄為證。

北農總經理翁震炘則說，因為北農的場域滿大的，如果要執行寫名字、日期紀錄的話，人數涉及上千人，目前較難執行；陳吉仲說，但以篩代隔可以先執行，其他全國各市場也可以使用。