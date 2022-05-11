大陸國台辦11日召開例行記者會，面對台灣疫情趨於嚴峻，確診病例屢創新高，國台辦日前釋出協助態度遭到民進黨抵制。對此，大陸國台版發言人朱鳳蓮表示，大陸方面願為台灣民眾提供防疫急需物資與疫苗試劑，民進黨從來都在阻擋拒絕，把一己政治私利凌駕於百姓生命健康之上，其「逢陸必反」已經走火入魔，只會進一步危害台灣民眾的生命安全、造成嚴重後果。

朱鳳蓮重申，大陸方面表達願意積極協助台灣企業機構對接大陸相關生產企業洽商採購快篩試劑，就看民進黨當局願不願意為民所想、急民所急。

此外，針對近期台灣疫情蔓延下，朱鳳蓮表示也高度關注在台就讀的大陸學生健康安全。目前了解到有數名大陸學生確診，希望他們能夠得到及時救治，儘快康復，指出台灣有關方面應就此採取有效措施。

朱鳳蓮說，需要指出的是，對大陸學生赴台灣大學就讀，民進黨始終沒有給予公平待遇和相關權益保障，台灣疫情暴發使這一問題更加凸顯，呼籲民進黨正視並改善大陸學生的權益保障問題，不要再推諉敷衍。

朱鳳蓮表示，兩岸同胞是血脈相連的一家人。儘快戰勝疫情、恢復正常生活，是兩岸同胞的共同願望。大陸方面始終關心台灣同胞的生命健康安全，願意盡最大努力幫助渡過難關，在台灣口罩、疫苗和快篩試劑短缺之際，都急台灣同胞之所急，及時表達積極提供捐贈和協助的意願，展現的是真誠善意，同胞情義。