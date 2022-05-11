本土疫情持續延燒，頻繁與選民互動的民代紛紛中標，台北市議會日前已有11名議員確診，成為染疫重災區。其中，議員梁文傑昨在臉書自曝喉嚨痛、快篩陽性後，稍早證實PCR篩檢陽性，成為第12名確診議員，接近議員總數的5分之1。

截至今日為止，台北市議會共計61名，其中有12人確診，包含無黨籍黃郁芬、陳建銘，民進黨王閔生、林世宗、鍾佩玲、梁文傑，國民黨戴錫欽、耿葳、陳永德、王欣儀、郭昭巖，以及新黨侯漢廷。

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