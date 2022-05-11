就在台灣新冠確診數高居世界第一，全國醫療能量瀕臨極限的時刻，輔英科大在今(11)日舉辦護理系科成年暨加冠典禮，共有六百一十二位準白衣天使參與宣誓。校長林惠賢表示，護理師生表現精彩，學生也承載師長的寄望，個個頭角崢嶸，盼在疫情未息之際，秉持南丁格爾精神，扛住壓力，肩負起照護國人健康的使命與責任。

加冠典禮上午於輔英科大體育館舉行，雖因疫情未邀請校外人士及家長觀禮，但該典禮是護理專業成長上極為重要的儀式，是護理學生將進入職場的象徵，具有護理精神的傳承意涵，校方仍安排在尊嚴莊重的典禮下，讓學生完成宣誓。

典禮由校內師長分別為男女學生戴上護理師帽和別上背帶，女護生的護理師帽象徵著奉獻，而從男護生右肩上披下的背帶，象徵著責任，經由這樣的儀式傳承護理工作的熱誠與榮耀。林惠賢期許準白衣天使們，擁抱護理夢想，承續護理之光，未來投身護理行列，點燃工作熱情，累積實戰經驗，效法南丁格爾的救人情懷，勇敢守護國人健康。

護理學院院長黃芷苓表示，今年參與加冠典禮的學生，包括五專、四技及雙主修生共六百一十二位，其中七十六位「男」丁格爾，尤其四技生四位就有一名男性，愈來愈多男性加入護理行列，顯示護理性別的多元化。

系主任黃如萍則說，校方倡導跨領域學習，越來越多同學雙主修或修習護理以外課程，發展斜槓人生，甚至自己創業，將護理服務以多元化發展。宣誓的四位學生代表分別是四技蔡承諺、曾郁庭和五專的李聿嵐、吳德森，不僅品學兼優，更多才多藝，期望未來會有更多輔英生力軍在護理職場發光發熱。(記者 賴奕熏/高雄報導)