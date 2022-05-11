德國央行行長納格(Joachim Nagel)周二表示，歐洲央行(ECB)應在7月升息，以防止高通膨變得根深蒂固。此前已有許多ECB政策制定者呼籲快速升息。

隨著歐元區19國通貨膨脹率在四月高達7.5%，創下歷史新高，ECB決策者越來越主張快速解除刺激政策，包括歐洲央行理事Isabel Schnabel在內的幾位，已經提出了七月加息的理由。

ECB管理委員會新成員納格表示，歐洲央行應在6月底結束債券購買，然後在下一次會議上提高存款利率，同時淡化對負債國的借款成本上升的擔憂。

納格在德國央行主辦的一個會議上表示，「如果即將公佈的資料和我們的新預測在六月獲得證實，我將倡導七月走出歐洲央行利率正常化的第一步」。

七月上調ECB的存款利率(目前處於創紀錄的低點-0.5%，此前該利率已經連續8年處於負數區間)，將標誌著歐洲央行的重大轉變。

就在幾個月前，法國央行還表示，這種舉措「極不可能」，而現在包括法國央行行長Francois Villeroy de Galhau在內的一些人，還在呼籲今年將利率升至正值，這可能需要3次25個基點的單獨加息。

隨著債券殖利率全面飆升，尤其是對於義大利等負債率較高的國家，(升息)預期的變化在金融市場已顯而易見。

這在歐洲央行內部引發了有關創造一種新工具，以遏制較弱借款國與避險的德國之間所付利息差距的辯論。

但納格表示，歐洲央行並不急於這麼做，它現在應關注通膨。他在回答聽眾提問時表示，「(債券息差)將是未來我們必須考察的指標之一，但今天我不敢肯定我們是否真的應該透過一種特殊工具來解決這個問題」。

他補充稱，歐洲央行需要迅速採取升息行動，因為拖延將迫使ECB以後的行動變得更為突然。「行動過晚的風險顯著增加。通膨壓力越是蔓延，就越需要非常強勁和突然的加息」。

納格表示，儘管通膨主要是由不斷飆升的能源價格引發的，但有令人不安的證據表明，能源價格上漲正在形成動能，而且正變得越來越普遍。

工資水準或許還沒有得到回應，但在德國，工資談判要到今年下半才會開始，而且已經出現一些非常高的要求。

納格還說，對家庭和企業的各種調查顯示，通膨預期也在上升。「所有這一切都表明，通膨率在不久的將來將普遍走高，通膨預期可能變得不是那麼穩定」。