戶外機能服飾大廠光隆(8916)持續衝刺成衣事業營收占比，下半年將赴印尼增闢成衣生產線，先期投資1000萬美元，光隆預計5年內成衣占營收將攀高到70%。此外，光隆亦在日前公告斥資3.6億元，買下松山區不動產，該標的物的容積高較高，規畫將重建為商辦大樓。

光隆董事長詹賀博表示，今年的訂單都已經敲定，營收展望樂觀。值得一提，昆山廠的羽絨事業出貨策略調整為「同步買賣」，有利於毛利率提升。客戶在提出訂單需求的當下，光隆就會開始同步備料，而不會等到訂單簽定後才開始備料，也因此備料成本相對可控。今年營業費用的控制也會持續優化。

光隆成衣事業部門今年第一季成長強勁，首季營收11.45億元，是首次跨過10億元大關，年增75.7%，占營收比重達 54%，主要受惠今年客戶端需求強勁，截至目前的接單總額，已超越去年全年出貨總額，光隆目前手中的成衣訂單達1.4億美元，能見度已達今年第四季，並且持續增加中新客戶、新訂單的洽談中。

詹賀博預期，2022年戶外機能服飾營收將較去年大幅成長逾30%，並帶動成衣事業部營收在未來5年以雙位數成長；此外，戶外機能服飾的成長，也將進一步帶動 毛利率、營業淨利率、淨利率的提升。