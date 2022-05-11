中正大學官網公布校內確診人數。（翻攝自中正大學官網）

嘉義地區疫情相對其他縣市平穩，目前一天約200人左右確診，位於民雄的中正大學自5月9日開始全校遠距2周，有學生爆料，質疑是否因5月初某女子校隊北上比賽後集體染疫，且多名校內行政主管因參加慶功宴也確診才停課。校方則回應，遠距跟校隊確診無關，因染疫學生未進校園，在校內沒有傳播鏈，請同學不要太緊張。

該名學生表示，上個月底某女子校隊到北部比賽，返回嘉義後，當晚有9位學校男老師參加校隊慶功宴唱歌，後來傳出學生染疫的消息，推測可能是在北部被感染，13名隊員全部確診，9位男老師中，也有7名確診，其中5位還是校內的行政主管。該名學生指出，中正大學4月21日起會議就改為遠距，避免行政癱瘓，沒想到學校多名行政主管竟還帶頭出席某校隊慶功宴，讓人傻眼。

投訴學生指出，該校隊是4月26日到4月28日自北部某大學比賽，一名老師跟教練隨隊北上，返校後4月28日在學校附近的庭園式KTV慶功，還有多位校內男老師與會，投訴學生質疑，這些老師有必要參與校對慶功宴嗎？難道不知道疫情嚴峻嗎？嘉義縣一天僅1、200人確診，中正卻要遠距上課兩周，許多需到校才能執行的實驗課程因此延宕，質疑是否是因某校對集體染疫事件導致學校太多人確診或行政癱瘓才要遠距。

中正大學主祕楊宇勛回應，校隊染疫跟遠距上課沒有關係，且疑似在北部染疫的校隊學生，因返回嘉義後適逢假日，都沒有進到校園內，說慶功宴其實就是吃飯，當天與會的老師也都未進到校園，沒有形成傳播鏈，跟兩周遠距無關，請同學不要以訛傳訛，造成恐慌。