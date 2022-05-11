星座運勢網站「星座上上簽」分析，白羊座、天秤座、摩羯座、雙魚座的女人到了適婚年齡，很容易為了結婚而結婚，把過去的原則和標準拋開，妥協許多條件，只為了趕快踏入婚姻。

▍1.白羊座

白羊女個性熱情直爽，下決定非常乾脆，她們很受不了碎碎念，每次過年前一想到又要被長輩圍攻，無論大小事都要被批評，她們就心煩意亂，尤其到了適婚年齡，還要聽到一些逼婚的話，更是感到厭煩不已，很可能會為了不被催促而結婚，只要不用再聽到嘮叨的話就值得。

▍2.天秤座

天秤女偶像包袱很重，她們從小到大都很受歡迎，認為到了適婚年齡還沒結婚有點丟臉，好像自己沒人要，為了維持自己的形象，不讓別人在背後說閒話，她們在一定年齡就會急著結婚，甚至會為了結婚而妥協很多事情，只為了趕快把自己嫁出去。

▍3.摩羯座

摩羯女喜歡穩定的生活，她們的感情觀也是如此，希望能遇到一個能好好相處的男人，彼此的感情細水長流，安穩的過一輩子。摩羯女不喜歡轟轟烈烈的愛情，若是遇到理想的對象，在適婚年齡就會想要結婚，婚姻生活對她們來說比愛情更令人有安全感。

▍4.雙魚座

雙魚女面對感情比較脆弱，會想要依賴另一半，她們往往對婚姻都很嚮往，到了適婚年齡，就會變得特別敏感，尤其身邊的朋友一一結婚，會讓她們非常羨慕，想要趕快找個男人嫁掉，所以到了某個年齡，雙魚女就很容易為了結婚而結婚，把原則和標準都拋開。