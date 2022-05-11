111年全國大專校院運動會11日閉幕，嚴峻疫情中，來自各地的選手仍拿出最亮眼表現爭取佳績。信義房屋作為此次賽會贊助商，過去5天賽會期間，也找來6位曾有參與國際體育賽事，或是國內大專等級賽事經驗的同仁，替本屆全大運拍攝加油短片，透過每天在官方臉書播放加油短片，希望炒熱賽會氣氛、替場上拚戰的選手隔空集氣！

作為國內房仲龍頭公司，信義房屋多年來積極招募畢業自國內外優秀公私立大學、研究所的新鮮人加入，除此之外，也有不少曾是運動選手的人才，考量信義房屋提供高薪高發展的工作機會，選擇轉換跑道擔任房仲業務員。

為替全大運選手加油，信義房屋此次特別集結6位曾是運動好手的同仁，替選手拍攝加油短片。南港園區店店長吳秉諦曾是輕艇手球選手，在世錦賽拿過第四名，也曾奪下亞洲盃冠軍；內湖店店長吳承憲是飛盤好手，曾拿到亞洲大洋洲飛盤爭奪錦標賽銅牌；承德店主任王卉榆擅長西洋劍，曾是亞青錦標賽國手，103年參加全大運也獲得季軍；中平國中店專案經理莊世瑋擅長射箭，2008年世錦賽奪第三名；淡水新市店專案經理甘峻豪、業務人員劉祐麟，也分別是輕艇與射箭選手，兩人各自在全運會拿到金銀銅牌，以及全民運銀牌。

甘峻豪表示，雖然大學畢業後未繼續體育生涯，而是進入信義房屋，看似完全不相干的兩個領域，卻有著極大的相似處。過去划船時難免遇到逆風、大浪，必須依靠隊友同心度過；同樣的，業務生涯也會遇到各種棘手的案件，此時，公司直營體系及分店夥伴就是最佳隊友，「遇到再棘手的狀況，模擬一下當時划船時的心情，就有信心去面對；以前的訓練過程，都變成現在工作的養分。」

他也笑說，過去在賽場上為了爭取奪牌機會，往往相當緊張，但正因為比賽帶來壓力，反而可以激發自己更好的表現，期許目前在賽場上的選手，都能有突破自我的表現，未來的職涯發展，無論繼續留在體育圈，或是轉換跑道，也都能以一如既往的堅韌心態，面對各式挑戰。

莊世瑋則表示，就如同以前在賽場上，每一箭、每一次出場，都是絕無僅有的機會，雖難免令人緊張，但更教會選手如何把握每次機會。期許全大運選手以及轉換跑道的每位選手，都能在遇到每個機會時，好好把握、發揮自我。

除了以行動力挺體育賽事，並以高薪高發展的亮點，吸引運動好手加入信義房屋，信義房屋也成立了多樣的運動社團，無疫情干擾時，也會定期舉辦籃球、慢壘等運動賽事，讓同仁一起拚戰、同樂，透過紮實的運動環境與風氣，希望鼓勵同仁多運動、重視健康。