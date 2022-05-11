2019年3月動工的香港故宮文化博物館（簡稱香港故宮），歷時數年，目前工程大致完工，預計最快今年7月可以開館迎客。

香港電台報導，西九文化區管理局表示，香港故宮工程大致完成，盡量爭取今年年中、即暑假開幕，但仍要視展品運輸及內部裝修進度而定；由於展館面臨財政壓力，因此入場要收費，將適時公布文物清單等詳情。

館長吳志華表示，北京文物數量眾多，級別及價值高，因此要仔細規劃運輸及佈置工作，而最後展廳的裝修工程進入最後階段，會視本星期的進度，再確定開館時間。

吳志華提到，9個展廳中，有7個的開放時間較長，約有1至2年，當中大部分展品來自北京故宮博物院，並有香港故宮首批藏品。至於另外2個展廳，他說，會用作舉行不定期的特別或專題展覽，每個展覽為期3至6個月不等。

西九文化區管理局介紹稱，香港故宮將展示九百多件來自北京故宮博物院的珍貴文物，不少都是首次於香港公開展出。當中部分藏品更是從未對外公開展出。博物館亦定期舉辦有關中國文化藝術的特別展覽，以及來自世界各地的藝術珍品。

另據香港01報導，香港故宮由馬會慈善信托基金捐贈35億元興建，工程則由中國建築承建，預計最快於今年7月開幕。

佔地約1.3萬平方公尺的香港故宮，樓高7層，另設1層地庫，總樓面面積約3萬平方公尺，並提供400個座位的演講廳，以及免費開的活動及創新中心，亦設書店、紀念品店及餐廳等。

報導稱，座落維多利亞港海濱的香港故宮內外均藏巧思，建築外形猶如方形大鼎，大樓以紫禁城建築群顏色為主色調，再配以米黃色、深紅及冷灰為點綴。博物館正門呼應紫禁城的紅牆，以經典的朱紅色「迎賓」，內部則參照紫禁城中軸線呈平面遞進佈局，層層遞進貫穿整座大樓，三個中庭設觀景台位置，可拾級而上，環迴飽覽西九文化區、維港天際線及大嶼山風光，更可於日落時分欣賞景色。