美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克周二表示，只要他對公司還有用處，他就會一直留在特斯拉。在馬斯克於4月下旬宣布將以440億美元收購推特之後，投資人便擔心這將分散他對特斯拉的注意力。他並表示中國的封控措施在未來幾周不是大問題，而他也已經與中國政府談過，他們很快就會解封。

馬斯克在《金融時報》主辦的「2022年汽車的未來」（Future of the Car 2022）活動上發表談話，當被問及他希望留在特斯拉多久時，他回答：「只要我還有用處」。

除了保證不會忽略特斯拉之外，馬斯克亦談到中國的清零防疫政策，他表示，中國的防疫封控措施「在未來幾周不會成為大問題」。

上個月特斯拉在上海的超級工廠為了配合當地政府封城而關閉工廠，目前正在努力恢復產量，惟此前有消息指出，因難以取得生產電動車的零組件，周一（5月9日）特斯拉上海廠再度停工。

消息人士透露，特斯拉主要的線束供應商Aptiv在員工出現確診者之後，已經停止上海廠的出貨。這座工廠供應的大客戶包括特斯拉和通用汽車。

特斯拉原本規畫自5月16日起，其上海廠產量就要回復到封鎖前每日生產2,600輛的水準。

特斯拉發言人駁斥上海廠再度停工的消息，但坦承當地的物流供應受阻。此番發言也反映出上海廠的復工似乎並不順利。

路透社報導，特斯拉上海廠在關閉22天後於4月下旬復工，但本周初營運恢復的狀況不是太好。

馬斯克表示，最近幾天我已經與中國政府談過，他們的封鎖措施確定「很快就會解除」。

世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周二表示，考量現在病毒的本質，以及我們對未來的預期，中國對抗新冠病毒的清零政策將無法持續下去。他表示世衛已經告知北京，並呼籲當局改變防疫政策。

根據中國乘用車協會（CPCA）發布的最新數據，4月特斯拉在中國的銷量較3月崩跌98%，突顯出中國「硬封鎖」造成的衝擊。

馬斯克並表示，近期內特斯拉沒有在中國開設更多工廠的計畫，但是會擴大上海廠。

他表示中國是一個重要的市場，長期來看，中國將占特斯拉總銷量約30%。

被問及中國是否會因為馬斯克擁有推特，而出手干預或阻止特斯拉在該國的業務時，馬斯克表示，我沒有看到這個跡象。

自稱是「言論自由絕對主義者」的馬斯克並表示，他將撤銷推特對前總統川普的封殺令，稱封鎖川普不讓他在推特上發聲，是「犯了道德上的錯誤，且愚蠢至極」。

此外，馬斯克表示，必要時，特斯拉不排除收購一家礦業公司。他認為約在3年內，鋰金屬生產就會陷入緊缺，並強調原材料是特斯拉在2030年實現2000萬輛銷售目標的關鍵之一。特斯拉年的銷量不到100萬輛。但他也表示，這個目標是「願望」，而非「承諾」。