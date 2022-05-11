東勢區中科國小36位學生中，今天有9位學生施打疫苗。（台中市政府提供）

國內新冠肺炎本土疫情持續延燒！台中市國小學生疫苗接種11日開跑，衛生局安排的醫療院所上午到東勢區中科國小、石角國小、太平區東汴國小，到校為學生施打疫苗。教育局指出，學校因疫情不對外開放，家長不能進校陪孩子打疫苗，在校方安排的志工及老師安撫下過程順利。

教育局指出，台中市235所公私立國小，已回收意願書的學生總數為15萬8482人，有意在校接種人數3萬6756人(23.19％)，自行至醫療院所8448人(5.33％)，總計有意願施打比率為28.52％。

教育局說，衛生局已安排39組合約醫療院所，今日起至6月10日止，入校為學生進行莫德納疫苗第一劑接種作業，提升國小學童防護力；市府消防局也加派人力及救護車輛於各分隊待命，學生於接種疫苗後如產生嚴重不良反應，可立即聯繫通報送醫，學校也會及時通知學生家長，請家長放心。

今天東勢區中科國小36位學生有9位、石角國小37位學生有7位、太平區東汴國小有17位學生接種疫苗，經學校志工及老師等人安撫下過程順利。

教育局指出，這次中央安排國小學生施打疫苗是6至11歲，學校如有滿12歲的學童，因其施打劑量為成人劑量，與6至11歲學童的兒童劑量不同，依照中央指引，學校及醫療院所以分流方式施打，確保學童接種劑量正確。

教育局強調，幼兒園由家長帶孩子前往醫療院所接種，教育局統計全市幼兒園有意願接種莫德納疫苗2827人，施打比率為14.23％。（以全市5月11日滿6足歲的幼生數1萬9872人計算）