宜蘭縣羅東鎮10日晚間發生死亡車禍，一名林姓男子被酒駕車輛撞上身亡，在馬路上留下一灘血跡。（圖／民眾提供）

宜蘭縣羅東鎮中山路昨（10日）晚上10時許發生一起酒駕撞死行人肇逃車禍，林男送醫急救不治，警方事後逮到肇事者李男，經酒測值每公升超過0.8毫克，全案依公共危險罪送辦；為護理師的林太太痛批「酒駕真的很該死，女兒才1歲半，肚子裡的寶寶都還沒看到爸爸，2個小孩該怎麼辦」。

宜蘭縣羅東鎮10日晚間發生酒駕死亡車禍，圖為肇事者李姓男子。（警方提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

據了解，酒駕肇事的是47歲的李姓男子、宜蘭人，昨晚酒後上路，行經中山路一段，追撞路邊行走的30歲林姓男子接著肇事逃逸，林男被撞後臥倒路邊，緊急送醫治療仍傷重不治。

羅東分局警方表示，昨晚10時26分獲報，到場處理過程中，發現李男疑心虛折返回事故現場，因其車前檔風玻璃凹陷、右車保險桿明顯毀損，行跡可疑，警方隨即上前攔查，將李男帶回偵辦；比對現場所遺留的跡證相吻合，李男經實施酒測值每公升超過0.8毫克，並坦承涉案，全案依公共危險罪送辦，雙方肇事責任釐清中。

林男與太太結婚近3年，育有一名1歲半女兒，還有9月即將出生的男寶寶，林太太跟岳母都在新北的醫院任職護理師，林太太痛斥，「凌晨3、4點去警察局做筆錄時，肇事者還沒醒酒！酒駕真的很該死，女兒才1歲半，肚子裡的寶寶都還沒看到爸爸，2個小孩該怎麼辦，毀了一個家庭」。

林太太表示，昨晚與先生帶女兒打完疫苗回家後，先生出門去牽車回家，太太想說怎麼這麼久還沒回家，看手機定位一直在同一個地方，趕快撥手機給先生，結果接電話的是警察，說先生倒地、意識不清。

林男的叔叔一早去查看事故現場，怒說肇逃駕駛一開始還不承認撞到人！附近居民指出，酒駕應加重刑責，不然每個人都這樣失去自己的家人怎麼辦，真的很可惡，把人撞傷，應該要報警，不要怕法律責任，拿出道德感，如果因酒駕導致被害人傷亡， 不會良心不安嗎？

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