台大公衛學院教授陳秀熙表示，台灣的流行曲線與紐西蘭完全相符，若能精準防疫，盡快適應無症狀及輕症個案，並將醫療資源精準提供於中重症病患，就能走過適應期，讓疫情開始下降。（圖取自新冠肺炎科學防疫園地）

國內本土疫情上月開始升溫，中央流行疫情指揮中心預估5月中旬將進入疫情高峰。公衛學者以紐西蘭經驗進行比較，發現台灣與紐西蘭流行曲線相符，紐西蘭約在3月達到高峰，進入無症狀、輕症適應期，因推動精準防疫，不到1個月就讓疫情往下降。台灣若能學習該國經驗，就能走過適應期，讓疫情下降。學者也特別提醒外界要放棄「黑數」的說法，這些在家快速康復的民眾，因具有免疫保護力，未來將是降低社區流行的原動力，對無症狀、輕症適應期非常重要，應避免獵巫的心態。

台大公衛學院教授陳秀熙表示，全球Omicron疫情在今年2月適應無症狀及輕症後發生率逐漸下降，3月初因新型變異株再感染，導致疫情微幅上升，隨後發生率降至萬分之0.6，致死率也隨之下降；從致死率觀點來看，Omicron感染前期仍屬學習階段，致死率持續上升至2月底，3月後致死率則從高峰萬分之60下降至萬分之40，六大洲致死率差異甚大，非洲致死率最高（萬分之119），隨之為北美洲萬分之66、南美洲萬分之53、歐洲萬分之28、亞洲萬分之27，最低為大洋洲（萬分之9），而台灣此波流行為萬分之2，低於各大洲整體致死率。

根據紐西蘭經驗，當地1月初到2月本來想清零，但發現Omicron大部分都是輕症、無症狀個案，清零非常困難。陳秀熙表示，紐西蘭2月流行曲線上升，3月達到高峰，進入無症狀輕症適應期，這個適應期適應越快，流行曲線下降越快，反之則越長，對重症死亡將構成影響。

陳秀熙說明，紐西蘭花了不到1個月的時間，約在3～4周走過適應期，讓流行、致死率往下降，這意味著他們善用了快篩、自主監測，也避免了無症狀、輕症個案佔據醫療資源。經平移該國數據發現，台灣的流行曲線與紐西蘭完全相符，若能精準防疫，盡快適應無症狀及輕症個案，並將醫療資源精準提供於中重症病患，就能走過適應期，讓疫情開始下降。

為達到精準防疫，陳秀熙表示有2大主軸，即預防重症、死亡，以及無症狀、輕症調整適應期。要達到預防重症、死亡的目標，需加強疫苗施打、落實非藥物公衛措施（NPI）、透過精準快篩早期發現個案，並藉由精準住院及ICU照護，避免重症個案進展為死亡。

至於無症狀、輕症調整適應期，陳秀熙表示非常重要，包括通報、檢疫及隔離措施都須從「硬性」轉為「軟性」的自主健康管理、自我監測，這也是紐西蘭成功恢復社會正常運作的關鍵，政府可依《傳染病防治法》第44條進行滾動式調整。另透過有效匡列居隔對象，也可避免影響新常態生活。

陳秀熙特別強調，走過2年多的疫情，我們知道Omicron與其他變異株的不同，因此外界一定要放棄「黑數」的說法，這些無症狀、輕症個案，即使在家自我檢測，因為可快速康復的健康民眾、具有免疫保護裡，未來會是降低社區流行的原動力，這對適應上非常重要，民眾應避免獵巫心態。