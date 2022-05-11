演藝圈明星夫妻檔王中平、余皓然育有一雙兒女，愛女韓菲臉蛋精緻甜美、氣質清新，而且有副好歌喉，外型不輸偶像明星，也因此被封為「校花級顏值」星二代，上個月返台的她，結束隔離後好好擁抱親情與家鄉台灣，她也趁機換上新髮色，仙氣模樣曝光，被盛讚根本是「顏值天花板」。

18歲的韓菲相當受父母寵愛，考量到她的未來，即使再捨不得，余皓然夫妻還是忍著思念送她到加拿大念大學，因為疫情關係，韓菲的第一個長假沒能回台灣，直到上個月才悄悄返台，目前已經完成隔離出關，跟家人一同慶祝母親節。

在給余皓然慶祝完母親節後，韓菲前天(5/9)抽空去了趟美髮沙龍，整理一頭秀髮，因為天氣越來越熱，她除了修剪長度外，也染了較輕盈的新髮色，如今仍是一頭長髮，但顏色是深棕帶點綠色調，非常襯托她白皙的皮膚，加上她穿了純淨的白色衣服，更顯得氣質清新，自帶仙氣。

韓菲頂著新髮色，開心帶兩隻愛犬出門，笑得燦爛，甜美新造型融化一票粉絲，大讚她剪了頭髮更加散發清新氣息，「太美了吧，韓菲真的氣質超好，根本小說女主啊啊！超漂亮」、「人類顏值天花板如上」、「新染的顏色很好看」，韓菲收到讚賞後，態度非常謙虛，也趕緊回應：「不敢當不敢當」。