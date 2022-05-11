大陸女星徐璐曾出演《後宮甄環傳》，精緻瓜子臉噴發出仙女氣質，擁有風姿綽約的絕妙身材，這幾年在演藝圈混得風生水起，也成為時尚界和廠商寵兒，經常拍攝時尚畫報，近日雖未明說應該是幫服飾拍攝廣告，一連曬出9張坐在浴缸中的照片，穿著件肉色緊身斜紋上衣，看似上空衣服全消失，勾走所有人的七魂六魄。

徐璐本就天生麗質，這次忙於拍攝廠商畫報給人非常驚艷的感覺。(圖/徐璐 IG)

10日徐璐曬出這組9張浴缸照，上身穿著貼身背心，下半身巧妙選擇了條簡約牛仔褲搭配，剪裁緊密貼身勾勒身體曲線，四肢隨意擺放，放縱地就像幅狂野畫作，只見她的眼神雖然保持空茫的狀態，但其實相當凌厲又有神，放下一頭秀麗的微捲長髮，沒有布料的部位湧現寸寸肌膚，從神情的表現時而妖嬈、時而清麗，下秒又貌似清純樣，反倒替她增添了不少想像空間，更有吸引力。

徐璐微博九宮格，每張照片各有給人不同想像空間，各個美到不可思議的程度。(圖/徐璐 微博)

在一張照片中，徐璐定眼看向鏡頭，頭髮凌亂地遮住了半張臉孔，她的左手放在膝蓋上，恰好遮住一半性感的美麗嘴唇，手掌自然垂放下去，雖未有施加力量但眼睛再移到她的美麗雙瞳，只要被她看一下就會被起到震撼效果，氣場柔弱卻又強勢，在她眼睛擦上濃妝也多了點迷惑墮女的感覺。

徐璐這張圖給人非常震撼的感受，尤其眼神充滿魅惑感，魂魄簡直都要被她給吸走。(圖/徐璐 微博)

許多人就對這組照片做出評價：「哎呀這是又要來誘惑我們啦」、「她一下就美到了我的心坎裡」、「這一定要抓回家好好待」、「徐璐都是這麼美的啊」、「長長的黑頭髮，雙眼明亮有神真不錯」、「滿腦子只有好看，別再有別的形容詞啦」引發網友暴動。