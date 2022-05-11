台北等縣市防疫包內有各式零食、乾糧。（宋國鼎提供／李京昇苗栗傳真）

宋國鼎也指出，隔壁新竹縣、市防疫包都比較豐富。（宋國鼎提供／李京昇苗栗傳真）

縣議員宋國鼎今天質詢提到防疫包過於寒酸。（李京昇攝）

台灣本土確診個案屢創新高，許多人確診或居家隔離，各縣市都有提供防疫包、關懷包，苗栗縣不少民眾抱怨，防疫包內容少，相較其他縣市，簡直是寒酸不已。

苗栗縣議會11日舉行議會總質詢，縣議員宋國鼎關心苗栗防疫量能、疫苗覆蓋率、快篩試劑數量以及確診防疫政策等議題。

他提到，最近收到不少民眾抱怨，確診之後收到的防疫包，裡面物資只有毛巾、垃圾袋、消毒水、漂白水、口罩、香皂跟溫度計，相較其他縣市，他認為實在過於寒酸。

宋國鼎也秀出其他縣市防疫包，台北市裡頭除有各式零食，還有口罩、溫度計、快篩試劑、垃圾袋跟醫療說明書。隔壁的新竹縣、新竹市的關懷防疫包，除防疫物資，也有泡麵、罐頭等各式乾糧。

他說，確診者或居家隔離者，必須長時間待在室內，有些民眾可能心存僥倖外出，因此要照顧到隔離者身心狀況跟需求，他認為縣府應該充實防疫包內容。

縣長徐耀昌當下看完照片後，也坦言確實有點寒酸，他回應表示，縣府財政拮据，目前已經動支第2預備金，以2千萬元預算採購物資，也有向各企業單位募集防疫品、生活用品，近期會豐富防疫包內容物。