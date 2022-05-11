行政院日前通過「農業部組織法」草案，後續將至立法院審議，民進黨立委陳明文今天質詢時認為，農委會主委陳吉仲任內的執行許多措施不錯，陳吉仲應該是農業部首任部長。

立法院經濟委員今天邀請陳吉仲等就「北農啟動六大防疫措施及精進全台果菜批發市場防疫作為」專案報告。