行政院日前通過「農業部組織法」草案，後續將至立法院審議，民進黨立委陳明文今天質詢時認為，農委會主委陳吉仲任內的執行許多措施不錯，陳吉仲應該是農業部首任部長。

立法院經濟委員今天邀請陳吉仲等就「北農啟動六大防疫措施及精進全台果菜批發市場防疫作為」專案報告。

陳吉仲愛將空降北農任副總？ 議員批政治操作
行政院會通過農委會升格「農業部」陳吉仲：歷史性的時刻
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