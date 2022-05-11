首任農業部長誰擔任？ 英系立委欽點陳吉仲 11:402022/05/11 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 農委會主委陳吉仲。（本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院日前通過「農業部組織法」草案，後續將至立法院審議，民進黨立委陳明文今天質詢時認為，農委會主委陳吉仲任內的執行許多措施不錯，陳吉仲應該是農業部首任部長。 立法院經濟委員今天邀請陳吉仲等就「北農啟動六大防疫措施及精進全台果菜批發市場防疫作為」專案報告。 陳吉仲愛將空降北農任副總？ 議員批政治操作 行政院會通過農委會升格「農業部」陳吉仲：歷史性的時刻 #陳吉仲 #農業部 #林良 #農業部長 #擔任 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 花蓮光復鄉農友陳抗 總幹事稱絕無黑箱 04:102022/05/06 地方新聞 愛將空降北農副總遭批酬庸 陳吉仲駁：他有專業 15:412022/05/05 生活 《國際產業》拜耳Q1獲利超預期 農作物部門貢獻多 15:192022/05/10 財經 工總延攬陳益民任祕書長 促勞資合作 04:102022/05/07 政治要聞 中時社論》如果今天特偵組還在 18:462022/05/05 中時社論 高鐵通車可期 宜蘭房價兩樣情 04:102022/05/09 地方新聞 陳吉仲愛將出任北農副總 挨批政治寄生 04:102022/05/05 政治要聞 行政院明提二階段組改修法 原能會改制核安會降為三級機關 20:262022/05/04 政治 傳持他人快篩陰入批發市場 陳吉仲籲市場正常運作大家才有錢賺 09:402022/05/11 生活 花蓮光復農友抗議不滿農會黑箱作業 總幹事：均依法行政 14:592022/05/05 寶島 陸首季宏觀槓桿率較上季升4.4個百分點 12:462022/05/10 財經 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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