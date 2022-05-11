遭機車騎士求償的汽車駕駛認為對方開價不合理，將事件過程PO上網，希望網友評理。（翻攝爆料公社）

新北市1名杜姓男子（29歲），今年3月25日開車行經新莊福美街與福德三街路口時，與1名37歲李姓機車騎士發生事故，造成李男有擦挫傷。事後他從行車紀錄器發現李男在騎車時低頭看手機，最後肇事責任鑑定自己3成、對方7成，沒想到對方後續獅子大開口，求償15萬元，他認為不合理，將過程PO上網，怒罵「怎麼會有這麼臉皮厚之人」，請求網友評理。

據了解，案發當天下午3時許，杜男開車行駛在自家附近巷弄時，經過事故路口，遇到李男騎車衝出來，他煞車不及直接撞傷對方，但他事後查閱自己的行車記錄器，發現是李男行經路口時，竟然低頭看手機，沒有注意路口狀況才會導致車禍發生，而最終肇責判定則是李男應負7成肇事責任。

但是沒想到對方後來透過保險公司，表示要求20萬元的賠償，後來又改口說願意降價至15萬元，原本杜男認為，以肇責成數分攤，他只需要拿3萬多元出來，原本想花錢了事，可是對方又透過保險公司表示，不管肇責比例，要求肚男要完全支付15萬的賠償金額，否則將要提告，杜男計算後，靠掉保險理賠，等同於自己還需要再賠償對方7、8萬元，認為根本不合理，所以上網將整個事件PO出來，希望網友可以評理。

他還補充，15萬元賠償的內容是2萬醫藥費、1萬機車修復、月薪4萬需休養3個月，而且保險公司還暗示，若是是對方提告過失傷害一定會成立，屆時還得跑法院、留紀錄等，但他認為對方求償不合理，所以才PO網，甚至曝光對方是當地的房仲業務。

文章PO出後，許多網友認為是機車騎士有錯在先，紛紛留言評論，「滑手機被撞還想三個月在家好吃好睡的，如果就這樣判決就沒天理了」、「說真的，是我就讓他告，我就不信他上法院可以拿多少」、「我一定跟他耗到底，很多人明明錯，都先用過失傷害來唬人」，但也有人認為，受傷提告本就是對方的權利，認為杜男上網曝光對方職業的做法並不恰當。

對於這起車禍後續衍生的賠償問題，警方表示，有關機車騎士是否有手持手機，邊滑邊騎車這部分，因為行車記錄器只有拍到對方手持手機跟握著機車手把騎車，是否是因為看著手機螢幕導致車禍，這部分行車記錄器影像比較難直接判定，若雙方對肇責有疑義，建議可以申請自費鑑定。