立法院國防外交委員會今天處理退輔會海內外退伍軍人聯繫作業費用解凍案，國民黨立委溫玉霞質疑，報告中提到退輔會呼籲美國賣武器給台灣，外交相關事宜等，超出退輔會職權；退輔會主委馮世寬表示，這是誤解，不把這些列為優先工作項目，他也當場允諾溫玉霞，退輔會絕對不會介入軍購案。

退輔會長期以來與美國三大退伍軍人協會互動，扮演另一個外交橋樑，而退輔會在台美軍購案的角色，向來也是相當曖昧，退輔會副主委李文忠2020年在立院備詢時，被問到退輔會有沒有在遊說軍售，脫口而出「不能明講啦！」讓退輔會究竟在台美軍售扮演什麼角色，引起外界好奇。

溫玉霞今天質詢時，提到退輔會在解凍報告中寫道「呼籲美國賣武器給台灣」，讓他質疑，不是以前就說過退輔會在海外的工作就是專心輔導榮光會，還有與美國退伍軍人協會維持關係嗎？怎麼會出現呼籲出售武器給台灣？

馮世寬解釋，這有些誤解，退輔會不把這些東西列為優先工作項目，優先工作是跟美國人維持良好關係，像是參加祭祀典禮、國慶遊行，軍售這都是二軌了，「這不是我們的工作」，溫玉霞也要求馮世寬承諾，退輔會絕對不會介入軍購，馮世寬說，「這個我現在就答應你！」

此外，退輔會提供給立委的美國退伍軍人「友我決議文」的中文翻譯版本，出現「中華民國」、「中華民國台灣」與「中華民國（台灣）等不同翻譯方式，溫玉霞質疑，憲法現在就是「中華民國」，怎麼有這麼多不同翻譯方法，相信這不是馮世寬的意思，因為馮世寬對「中華民國」是忠貞不二的。

馮世寬表示，這翻譯應該是外交部翻譯來的，他有特別指示退輔會同仁，假如自己發回來的文件，就不要完全抄錄外國人給的文件，下次不會再有這樣的狀況，會嚴格要求，「千萬不能像華視一樣弄錯。」