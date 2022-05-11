本土疫情嚴峻，昨日確診人數突破5萬人大關，指揮中心的防疫政策問題一堆，釀人心惶惶不安。一名近日自美國返回台灣家長H表示，她懷有身孕，一家三口在美國上飛機前，皆完成採檢，結果為陰性。回台之後，收到地方縣市政府通知，2歲以下幼童須到醫院再做PCR，她直言無法接受與理解政府的作法，「毫無症狀的3個人，為什麼要被迫前往最高風險的地方做採檢呢？」

H提到，一家人2日自美搭機返台，飛機在台灣落地後，也以唾液採集PCR，便搭乘防疫計程車入住防疫旅館。不過直到昨（9）日，尚未取得檢驗結果，卻收到中正區公所告知，根據4月20日頒布的政府規定，即2歲以下幼童因快篩不準確，所以在解除解隔離前1天，一定要去醫療院完成PCR檢測。

H直說，無法接受這樣的要求，當下立刻向公所人員反映，4月20日的本土確診人數與現在相差甚遠，無法理解為何要到風險最高的地方再做採檢。但公家單位只能依照規定行事，因此她希望能到小診所或是醫療車到飯店進行採檢，討論多時，最後沒有結果，還是只能前往北市中興醫院。「並非沒有替代方案，為何一意孤行？」

H說，她目前懷孕15周，孕婦確診後變成重症的風險極高，她的先生又不會說中文，讓他單獨陪同孩子去做PCR，只會增加兩人在醫院停留的時間，「根本不現實！」

「如果我們染疫了，不會有人為我們負責，只會等到出事了，再深表遺憾？」H指出，台灣現在日漸放寬居家隔離條件，「如果政府必須『確保』我的孩子是PCR陰性後才能解隔離，那麼請問政府能跟我保證，國內所有從居隔中解隔離的人，都是陰性？」

H無法理解台灣的疫情政策，因此反問，難道所有居隔3＋4未滿兩歲的小孩，也是去醫院做了PCR陰性後才解除隔離嗎？更不用說，有多少人在3天隔離後，連快篩都不做就出門了。「我不明白我們哪裡比他們更容易造成社會傳播風險！」

H提到，她有許多台灣朋友，4月開始都沒有收到隔離通知，既然政府都無法確切掌握確診者資訊，不知該如何相信解除隔離的人都是陰性。

「醫院急診已經人滿為患，政府努力宣導讓出PCR量能，卻固執讓我們前往，不僅消耗醫療量能，更讓真正需要資源的人無法即時得到幫助，我看不出來這個政策到底有什麼意義？」