本名陳炳楠的藝人「脫線」走跳演藝圈多年，在他23歲時和妻子林玉貞不顧家人反對私定終身。當年的脫線什麼都沒有，兩人結婚至今60多年，從未辦過婚宴，於是在2014年時，脫線為了一圓妻子的夢，報名了台東縣政府的熱氣球婚禮，替妻子披上白紗，兩人牽著手坐上熱氣球，愛妻的脫線也忍不住落下眼淚表示「你辛苦了60年，今天終於讓你穿上禮服，現場上千名民眾都在為我們祝福」。

兩人於2014年在台東鹿野大草原圓了妻子穿上白紗的夢。(圖/翻攝自脫線臉書)

據脫線在臉書上的回憶，當年和朋友出遊採橘子時，偶然遇見了老婆，兩人因為一場大雨沒辦法回家，孤男寡女共宿一夜。日久生情，兩人就在沒有婚禮、沒有未來、沒有家人祝福的情況下，決定私定終身。迎娶老婆那天，脫線騎著他破舊生鏽的老式腳踏車，將她娶進門。婚後，脫線為了養家，跑去做苦工或開巴士兼差，但還是常常繳不出房租，最困苦的時候甚至沒米吃，孩子生病也無法看醫生。儘管這樣，老婆卻從來沒有抱怨，總是默默的在身後陪伴，直到他成為演員，獲得知名度後家境才好轉。

兩人相伴數十年，如今天人永隔，令人不捨。(圖/翻攝自脫線臉書)

兩人雖總共養育6名兒女，但曾經歷過長子早夭的痛苦，後來家境好轉，脫線卻也開始愛玩，他坦言「有時也會暈船」，一度讓老婆傷心到想一個人離開「要我好好照顧孩子」，這時脫線才意識到「什麼都是假的，只有『某』才是真的」回歸家庭。如今長年飽受洗腎之苦的脫線，日前心臟不舒服，送醫治療後仍因心臟衰竭辭世，他的人生就此謝幕。希望相愛的兩人來是能再牽手做夫妻。