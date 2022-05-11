本土疫情呈指數型成長，萬芳醫院精神科醫師潘建志表示，現階段民眾搶買快篩、上班聽到同事咳嗽兩聲就害怕等狀況，讓民眾人心惶惶，他建議中央升2.5級或類三級，落實餐飲全面改外帶、學校改線上教學，給予家長有薪照顧假，及企業居家辦公，執行一個月疫情就會減緩。

潘建志昨（11）日個人臉書粉專分析，本土突破5萬例，想緩解疫情上升速度不必封城，升2.5及或類三級就會有幫助，只要規定餐飲全面改外帶，採採外送，讓大家都買回家吃，中央補助業者店租，避免倒店風險；學校改成線上課程，給家長有薪照顧假，公司部分，鼓勵改為居家辦公或是分流上班，落實這3點，執行一個月，傳播力就會減半。

潘建志指出，實施2.5級或類三級，可把每日新增曲線壓得平緩一些，避免醫院急診病房過超載，醫護才能好好照護重症病人，減少染疫死亡率，如此一來醫護在院內感染的人數也會減少，人力就會變得充足。且目前的通報流程應要更合理化，開立口服藥也要簡化，加上提高長輩打疫苗比例，一個月時間準備好了，再來開放共存。

潘建志說，民眾搶買快篩、通報收不到簡訊、上班聽到同事咳嗽兩聲就害怕、餐飲業者也不敢開放內用等，讓民心不安、無所適從，升2.5級或類三級，讓大家喘口氣，也能讓病毒擴散得緩一點。