宋佳在劇中飾演佛系媽媽。(中天娛樂台提供)

宋佳、佟大為二度合作合演夫妻，默契極佳。(中天娛樂台提供)

佟大為和小芈月劉楚恬在劇中飾演父女。(中天娛樂台提供)

宋佳、佟大為在《小捨得》裡對孩子採快樂教育。(中天娛樂台提供)

最新戲劇《小捨得》由宋佳、佟大為、蔣欣、李佳航領銜主演，還有老戲骨張國立加持，演員陣容十分堅強。劇中講述2個家庭的父母在面臨小孩「國小升國中」時，對孩子的教育產生焦慮而引發家庭衝突的故事。佟大為在劇中飾演「女兒奴」、「寵妻狂魔」，但現實生活中已是3個孩子的爸，他坦承並不完全是慈父類型，對孩子的教育自有一套原則，「快樂教育要適度，真的不能完全放養。」

佟大為就讀國小的二女兒，曾經跟「鋼鐵人」小勞勃道尼全程英文交流毫無障礙，讓許多人相當佩服，他謙虛地說：「學一門語言對於他們來講，應該還是比我們當年學外語更容易一些，因為要去國外拍戲，所以也學了幾年，我太太現在也在學英文，家裡有這個氛圍，所以孩子的英文還可以。」而過往多演文藝題材的女星宋佳，這次接下寫實家庭劇令人意外，她打趣地說：「我以前演過的媽，都是文藝片裡殺人放火的媽。」

宋佳在劇中飾演「佛系媽媽」，對小孩採快樂教育，對於成績沒有太大要求，並尊重孩子的興趣喜好，這與她的原生家庭不謀而合，她笑說父母在看這部劇時直接吐槽說：「劇裡的小女孩根本是宋佳小時候。」 而宋佳這次與佟大為合體演夫妻，這也是兩人二度合作默契極佳，佟大為對於宋佳本身還不是人母，卻飾演母親一角相當欽佩，「她沒有孩子卻去演這樣一個媽媽，對於她來講很難，我覺得她完成的非常好。｣

而劇中飾演兩人女兒的童星劉楚恬，是《羋月傳》裡的小芈月，佟大為分享時提到：「很多戲的衝突點都要靠女兒讓我發脾氣，讓我去跟她道歉，都得是從女兒這，大家有這個一來一回，這次恬恬戲演得特別不容易，但都完成的很好！」，他對於劉楚恬的演技讚譽有嘉。這部反映出現實親子教育問題的《小捨得》，17日起每週一至週五晚間10至12點在中天娛樂台播出。