中國一名知名經濟學家表示，中國今年爆發的新冠病毒疫情造成的經濟影響，超過2020年武漢爆發疫情後全大陸第一波疫情的十倍。中國要想完成今年的經濟增長目標幾乎不可能。

美國之音引述香港《南華早報》10日報導，北京大學國家發展研究院經濟學副教授徐建國在7日的一個網路研討會上表示，新冠疫情對經濟活動的影響主要來自封城和交通限制等防疫措施的實施。今年已經受到疫情波及的人口多達1.6億人，經濟損失高達18兆元人民幣，約2.28兆美元。

而2年前最先在武漢爆發的疫情，波及人口只有1300萬人，經濟損失為1.7兆元。

徐建國表示，從受到波及的人口和經濟損失規模看，今年疫情的嚴重程度是2020年的十倍。中國今年是否能否實現GDP增長5.5％的目標已經成了問題，甚至能否再次實現2020年的2.3％的增長都令人懷疑。

報導稱，中國當局推行「清零」防疫政策主要依賴封城（中國官方稱之為「全域靜態管理」）、大規模核酸檢測以及隔離。這些做法直接造成服務業、零售業、產業及運輸業的停擺，給中國經濟造成巨大壓力。

與2020年不同的是，今年的疫情導致相當數量的中國城市，包括一些經濟重鎮遭到封城，如上海、蘇州、深圳、東莞、北京、西安、吉林、長春、瀋陽等。這些城市都是工業鏈上的重要節點。

今年4月中國的出口急劇下滑，許多分析師警告說，中國今年要實現5.5％的經濟增長目標並不現實。不少專家和機構下調了中國經濟增長的預測。一些商業組織也表示，中國嚴厲的「清零」防疫政策令在中國投資不再像以往一樣具有吸引力。

另據美國有線電視新聞網CNN報導，由於中國嚴厲的「清零」防疫，經濟活動、供應鏈以及消費者需求都受到嚴重阻斷和抑制，國際品牌公司遭受了嚴重的經濟損失。

報導說，這些公司本來已經因為俄羅斯入侵烏克蘭以及隨後的制裁遭受嚴重的損失，封城和供應鏈中斷更使這些公司雪上加上，損失倍增，不得不下調自己的了增長預期。